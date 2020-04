Coronavirus, la Campania stanzia 604 milioni di euro per aiutare cittadini e imprese. La Regione ha comunicato il proprio piano socio-economico per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Coronavirus, la Campania stanzia un tesoretto di 604 milioni di euro per cittadini e aziende. A riferirlo è la stessa Regione attraverso i propri canali social. Come si legge in particolare attraverso la pagina Facebook, l’obiettivo è “garantire la salute e garantire il pane”.

Coronavirus, 600 milioni di aiuto per la Campania

Ecco quanto poi si legge nella nota ufficiale: “Con il contributo delle proposte pervenute da istituzioni locali, gruppi politici, organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, istituzioni bancarie, volontariato e organizzazioni religiose abbiamo definito il Piano Socio-Economico della Regione Campania contro la crisi”.

La cifra è stanziata principalmente per sei motivi. In primis – come si legge nell’ordine proposto dall’amministrazione – per le famiglie con disabili. Poi le pensioni saranno al minimo portate a 1.000€ per due mesi e vi sarà un contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali.

Il quarto punto elencato è diretto al bonus per professionisti e lavoratori autonomi, il quinto proiettato invece alle aziende agricole e delle pesca e 30 milioni sarà stanziato al reparto turistico inevitabilmente fermo in questa periodo di emergenza.

Ma nel documento ufficiale ci sono dati ancor più approfonditi. In particolare, come si evince, sono ben 18 i punti di suddivisione economica nel piano socio-economico della Regione Campania contro la crisi. Oltre al sostegno di tipo alimentare, vi è anche un contributo sul piano degli affitti e dei mutui.

