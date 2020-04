Coronavirus, bambino di appena cinque anni è morto a causa del virus. Una situazione davvero incredibile, che sta facendo molto scalpore.

Sembrava che non potesse uccidere che i vecchi il virus originario di Wuhan. Spesso con molta poca umanità, l’infezione veniva proprio per questo sottovalutata, all’inizio. Poi l’esperienza diretta ci ha detto tutt’altra cosa. Muoiono tutti, ed anche in tantissimi, senza distinzione d’età, di ceto o di sesso. Una situazione durissima, che sta spingendo molte persone a fare il massimo per evitare contatti o espandere l’infezione alle altre persone. Le regole sono assolutamente ferree, è vietato uscire di casa senza un motivo valido e senza un’autocertificazione scritta. La situazione è molto dura e nelle ultime ore ha assunto un significato ancora più difficile e complesso. In Inghilterra, infatti, un bambino piccolissimo è morto a causa del COVID-19.

Coronavirus, bambino di 5 anni morto in UK: è la vittima più giovane

Il record negativo precedente era stato stabilito dal Portogallo. Si parlava di un 14enne, morto tristemente, scomparso velocemente a causa della malattia. Ora, però, la situazione è ancora più triste. In Inghilterra, riporta il Daily, è morto un vero e proprio bambino di appena 5 anni. Il COVID-19 è costata la vita ad un bambino piccolissimo e questo deve per forza spingerci a maggiori riflessioni su quello che sta succedendo e su come bisogna combattere la situazione.

