Calciomercato Juventus, si studia un possibile scambio con il Manchester United che coinvolge sue pezzi da novanta

Non è un mistero che la Juventus sia molto interessata ad un ritorno di Paul Pogba a Torino ed infatti ci sta lavorando da diverso tempo, soprattutto ora che si sono rotti i rapporti tra il calciatore ed i Reds. Gli inglesi, però, non sono intenzionati a fare sconti ed hanno chiesto 150 milioni di euro per lasciarlo andar via. Però, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo United potrebbe essere allettato dalla possibilità di uno scambio che prevederebbe l’arrivo di Matthijs De Ligt. L’olandese, sempre della scuderia di Mino Raiola, è stato acquistato solamente in estate per 75 milioni di euro. Inoltre, il potente agente qualche tempo fa dichiarò che non avrebbe più concluso alcun affare con il Manchester United.

Intanto, di mezzo, ci si mette anche il Real Madrid che è interessato sia a Pogba che De Ligt. Il francese ha più volte parlato della volontà di essere allenato da Zidane, mentre l’olandese potrebbe diventare l’erede di Sergio Ramos.

Calciomercato Juventus, scambio anche col Valencia?

Secondo quanto riferito da Tuttosport, per la fascia destra d’attacco, la Juventus starebbe studiando anche il profilo che porta a Ferran Torres del Valencia. Il talento ha il contratto in scadenza con gli spagnoli e potrebbe decidere di non rinnovare. Anche in questo caso potrebbe essere imbastito uno scambio e le idee di Paratici portano alle candidature di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. C’è la possibilità che il Valencia possa scegliere un ragazzo dalle giovanili per concludere la trattativa. In uscita, nello stesso ruolo, invece c’è Federico Bernardeschi che al momento però non sembra attirare interesse di alcun club europeo.

