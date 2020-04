Ci ha lasciato ad 80 anni Piero Gratton, grafico italiano ricordato per essere l’inventore del Lupetto della Roma. Il saluto dell’A.S. Roma su Twitter.

Lutto anche nel mondo del calcio, si è spento ad 80 anni Piero Gratton, noto grafico italiano. Un giorno triste specie per tutti i tifosi della Roma, infatti il grafico fu l’inventore dell’iconico lupetto, che negli anni 80 figurava sulle maglie della squadra Giallo-rossa. Un simbolo rimasto nella storia, che nel 2016-2017 fu anche ripreso da Nike per la seconda maglia della squadra di James Pallotta.

A comunicare la scomparsa di Piero Gratton ci ha pensato proprio la Roma, con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Nel Tweet della società giallorossa si legge: “Oggi è un giorno triste per tutti i romanisti: ci ha lasciato Piero Gratton, papà del Lupetto e autore di pagine di storia legate alla nostra identità. Piero avrà sempre un posto speciale nel cuore di tutti noi“.

Si spegne Piero Gratton: un genio della Grafica

Piero Gratton (1939-2020) Un genio. pic.twitter.com/YTQq25FCjq — massimo venier (@zynedo) April 3, 2020

Ma Gratton non è stato l’inventore solamente del lupetto della Roma, infatti ci ha lasciato un vero e proprio genio della Grafica. Il grafico infatti, durante la sua carriera si è fatto riconoscere per i suoi lavori innovativi.

Tra le sue opere ricordiamo il logo del Tg2, di cui è stato responsabile per la grafica per ben 25 anni. Poi lo stilista si è fatto riconoscere per la sua bravura anche nel mondo del calcio.

La svolta della carriera però è arrivata nel 1978 quando la Roma. ispirandosi al merchandising americano, decise di affidargli il compito di creare un nuovo logo. Nacque così il lupetto, che in poco tempo divenne simbolo di culto tra i tifosi giallorossi.

L’anno seguente, sulla falsa riga della Roma, anche la Lazio gli affidò il compito di disegnare un’aquila stilizzata, che comparì sulle maglie biancocelesti fino al 1982. Tra i suoi lavori ricordiamo anche la grafica di Euro 1980, ma soprattutto il Galletto stilizzato del Bari targato Matarrese.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Sport, CLICCA QUI !