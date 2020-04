Terremoto in Calabria, con epicentro nella città di Crotone. Paura per molta gente che si è riversata in strada: i dettagli su magnitudo e danni

Torna a tremare la terra in Calabria. Dopo quella delle 6 di questa mattina, a distanza di poche ore un altro terremoto ha rigettato nella paura molte persone. L’epicentro della scossa è stato registrato sempre a Crotone, con interessamenti su tutta la costa Jonica. Il sisma è stato avvertito alle 16.18 e secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’intensità è stata di magnitudo 3.9, con ipocentro a 23.8km di profondità. Al momento non sono stati segnalati danni gravi a cose o a persone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, scossa di terremoto nella notte a pochi chilometri dalla capitale

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 con epicentro a Crotone: ennesimo episodio nella zona

La scossa di questo pomeriggio arriva dopo l’altra di questa mattina, intorno alle ore 6, con magnitudo della stessa intensità (4.0 gradi della Scala Richter). Nella costa Jonica è in corso uno sciame sismico, visto che da questa notte ci sono state una decina di scosse, per fortuna di intensità minore, tutte inferiori ai 2.5 gradi di magnitudo. Paura per gli abitanti di Crotone, che costretti a stare barricati in casa per le misure restrittive contro il Coronavirus, si sono riversati in strada, trasgredendo in modo necessario la legge. Per fortuna, al momento, non si segnalano danni gravi alle persone e agli edifici. Non è raro che in Calabria si verifichino dei terremoti, visto che si tratta di una delle zone con rischio sismico più alto in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Terremoto Usa, la terra trema a Idaho: scossa di magnitudo 6.5