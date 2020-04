La virologa Ilaria Capua dà una brutta notizia riguardo allo scemare del coronavirus in estate

La virologa Ilaria Capua, direttrice del One Health Center of Excellence all’Università della Florida, ha tenuto una diretta Instagram con Dario Nardella, sindaco di Firenze.

La dottoressa ha detto che ci saranno “zero possibilità che il Coronavirus scompaia con l’estate”. Poi ha proseguito: “Questo è un fenomeno di portata epocale. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo anche se saremo tutti diversi”.

Ha anche chiarito che il virus è fragile, non resistente, masi trasmette con molta facilità. Inoltre la globalizzazione dei giorni nostri ha creato il problema a livello mondiale in rapido tempo.

Coronavirus, il confronto con la Sars del 2003

La virologa ha poi spiegato perché nel 2003 la Sars in estate è scomparsa: “In quel caso è scomparso con l’estate ma non per il caldo. La Sars è stata fermata da un contenimento, non dal caldo”.

Il virus potrebbe propagarsi anche con i condizionatori, frequentemente utilizzati in estate: “Non possiamo escludere il propagarsi del coronavirus dai condizionatori. La Sars 1, nel 2002, si è propagata dai sistemi di aerazione e riscaldamento di un hotel. Non possiamo escludere origine e durata perché conosciamo questo virus solo da quattro mesi, Sappiamo però che i virus sono abbastanza delicati, non sopravvivono a temperature estreme. Il caldo potrebbe seccare lo starnuto e diciamo che quello che cade in terra non potrebbe infettare. Sulla trasmissione area direi, per semplificare, che da qui alla cucina anche no”.

La chiosa sul contagio avvenuto su un gatto: “E’ arrivato il colpo di coda che ci aspettavamo. Essendo un virus di origine animale, ora torna a infettarli. Bisogna così gestire anche l’infezione degli animali, sia domestici come l’esemplare felino che quelli da reddito, negli allevamenti. E questo sarà un enorme problema di gestione sanitaria pubblica”.

