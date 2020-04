Un Posto al Sole si ferma. Erano anni che la famosissima soap opera italiana andava in onda senza interruzioni, ma ora è stato deciso di fermare tutto.

Il coronavirus sta causando sempre più danni alla vita delle persone. I Paesi si fermano, in tantissimi si ammalano e muoiono. Una situazione davvero ai limiti della fantascienza e dell’horror, che però è più concreta di quanto potessimo mai immaginare. Proprio per questo si è deciso di mettere le nazioni in lockdown, impedendo ai cittadini di uscire di casa senza un’urgenza comprovata. Evitare assembramenti e contatti inutili non è solo importante ma è fondamentale per combattere la diffusione del covid-19 in tutto il mondo. E soprattutto tra la popolazione non colpita. In molte produzioni cinematografiche si stanno fermando proprio per evitare assembramenti. Tra queste Un Posto Al Sole, le cui riprese sono al momento ferme.

LEGGI ANCHE —> Terremoto in Calabria, paura per gli abitanti di Crotone: i dettagli

Coronavirus, Un Posto al Sole si ferma: è la prima volta dal 1996

Era il 1996 quando il pilota di Un Posto al Sole andava in tv per la prima volta. Da allora il programma televisivo non si è mai interrotto, neanche una volta. Oggi, 24 anni dopo, tutto bloccato per la prima volta. Patrizio Rispo, famosissimo perché interpreta Raffaele Giordano, ne ha parlato ai microfoni di Fanpage. Di seguito le sue dichiarazioni sull’argomento.

“Ora siamo proprio a fine magazzino, abbiamo chiuso tutto. Abbiamo diverse scene girate ma non sono complete. Credo che bisognerà anche riscrivere certe cose, bisogna capire cosa succederà dopo. Ci sarà anche un’attenzione alle distanze che durerà molto, cambieremo stile di vita, quindi sarà necessario ripensare a tutto”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24