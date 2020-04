A Stoccolma, nell’ambito delle iniziative programmate dall’istituto Italiano Di Cultura durante il Coronavirus, uno spettacolo di Rossini verrà proiettato ad un solo spettatore.

In tempo di Coronavirus, con la pandemia che sta mettendo in ginocchio gran parte d’Europa, non c’è spazio per spettacoli teatrali e cinematografici, in quanto sono chiusi tutti i luoghi di assembramento sociale. Ma a Stoccolma l’Istituto di Cultura italiana ha pensato di proiettare comunque uno spettacolo, ma con un solo spettatore consentito all’interno della sala. Il nuovo progetto sarà denominato ‘One for All‘ (uno per tutti) e comincerà il 7 aprile nella sede dell’istituto italiano nella capitale della Svezia. L’opera proiettata nella sala sarà ‘Sigismondo‘ di Gioacchino Rossini, andato già in onda al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 2010.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Renato Zero, arriva il nuovo spettacolo sulla lotta tra amore e odio

Stoccolma, spettacolo contro il Coronavirus: opera di Rossini proiettata con un solo spettatore

A causa del Coronavirus in queste settimane erano state annullate o sospese molte attività di promozione culturale, che prevedevano la presenza fisica degli spettatori, oltre che di ospiti. Così l’Istituto culturale italiano ‘Lerici‘ di Stoccolma, che funge da tramite tra Italia e Svezia dando sviluppo ad attività culturali, ha pensato a questo particolare progetto. Per rendere comunque accessibili le manifestazioni al pubblico, l’istituto ha organizzato eventi dove è consentita la partecipazione di una sola persona, estratta a sorte. Il fortunato, oltre a godersi il ‘Sigismondo’, l’opera lirica di Rossini del 1814, sarà rifornito di caffè e pasticcini. La proiezione, che inizialmente era stata programmata per il 19 marzo, avrà luogo martedì 7 aprile alle ore 13. Soddisfatto il direttore Maria Sica, che grazie all’iniziativa ‘One for All’ consentirà la missione di comunicare la nostra cultura in Svezia anche durante la pandemia di Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, lutto per Fabio Rovazzi: il messaggio social

A Stoccolma Rossini per un solo spettatore. Proiezione all’Istituto Cultura Italiana di Sigismondo del Rof https://t.co/3385dBcsAP — ANSA Marche (@AnsaMarche) April 3, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24