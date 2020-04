Coronavirus: duro rimprovero del governatore della Liguria, Giovanni Toti, ai cittadini di Genova, che hanno popolato le vie della città.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha espresso il suo rammarico e il suo rimprovero verso tutti quei cittadini che hanno approfittato della bella giornata di sole per ripopolare le vie di Genova. “Comportamento da idioti”, così il governatore ha commentato la scelta dei cittadini di non rimanere nelle proprie case, vista la gravità dell’emergenza Coronavirus.

Le immagini commentate su Facebook da Giovanni Toti fanno riferimento a Via Sestri, a Genova. Una moltitudine di persone, tranquillamente a passeggio di fronte a una bella giornata di sole. Quello attuato da questi cittadini, secondo il governatore, è un vero e proprio comportamento irresponsabile. Soprattutto se si pensa a tutti quei medici che lavorano giorno e notte per far fronte alla dura battaglia contro il CoVid-19.

Coronavirus: passeggiate a Genova, Toti indignato

In riferimento a tutti quei medici e infermieri impegnati in prima linea per sconfiggere questo terribile virus, il governatore della Liguria ha espresso il suo disprezzo verso tutti coloro che infrangono le regole. “Prima di uscire e infrangere le regole guardatevi allo specchio e pensate a loro”. Giovanni Toti ha poi sostenuto di aver parlato col sindaco di Genova, Marco Bucci, e con gli altri sindaci della Liguria chiedendo loro di far effettuare controlli a tappeto e di applicare multe molto severe verso tutti coloro che non rispettano le regole. Un pensiero, poi, il governatore l’ha voluto mandare a tutti i pazienti che sono ricoverati in ospedale, sostenendo che è impensabile trasgredire certe regole, quando ci sono persone che gioiscono in ospedale per il fatto di esser estubate.

