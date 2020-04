Coronavirus, in Inghilterra la situazione è davvero molto difficile. Ogni giorno, infatti, il numero di persone decedute è sempre più alte e le previsioni non sono affatto ottimistiche.

Il coronavirus continua a fare danni ingenti e le popolazioni di tutto il mondo sono sull’orlo del baratro. I Paesi in cui il coronavirus non è ancora diffuso sono davvero pochissimi. Ancora di più sono le nazioni che stanno subendo ingenti danni per la situazioni, dal punto di vista economico e sociale. A preoccupare tutti è però, ovviamente, il numero di persone che sono decedute e quelle che moriranno nelle prossime settimane a colpa del COVID-19. In Inghilterra la situazione è a dir poco spinosa. Le autorità, come vi abbiamo raccontato in queste settimane, si aspettano un numero di vittime ingente. Ma le ultime previsioni di oggi sono a dir poco catastrofiche e fanno rabbrividire tutti.

Oggi si è tenuta il solito vertice in Inghilterra per fare il punto sulla situazione legata al coronavirus. Secondo le ultime previsioni, il governo si aspetta un numero di morti sempre maggiori, dato che il picco è ben lontano dall’essere rivelato. Pare, inoltre, che le autorità britanniche si stiano preparando ad una Pasqua davvero difficile ed indimenticabile. Secondo le stime aritmetiche, infatti, sono stati stimati almeno mille morti per la domenica di Pasqua. Un numero assurdo, altissimo, che sta destando tanta preoccupazione in tutto il Regno Unito e non solo. E’ davvero possibile assistere alla morte di ben mille persone in un solo giorno, a causa del covid-19? Solo il tempo ce lo dirà, si spera però che questa sia una stima sbagliata.

