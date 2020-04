Coronavirus: la Germania è diventata il quarto Paese al mondo per numero di contagi. I dati riportati parlano di 84.700 contagiati.

Anche la Germania ha superato la Cina per numero di contagi da Coronavirus. Con i dati che ci restituisce gisanddata, i quali parlano di 84.700 contagi nel Paese, la Germania diventa così il quarto Paese al mondo per numero di contagiati, alle spalle di America, Italia e Spagna. Gli stessi dati, della Johns Hopkins University, parlano di 1.107 deceduti in Germania e un totale di 22.440 guariti. Come riporta Skytg24, nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato un incremento di 145 vittime, secondo i dati riportati dal Robert Koch Institute.

Coronavirus: in Germania pazienti evacuati

Una storia singolare quella che ci arriva da Bonn (Germania). La vicenda, riportata da Skytg24, parla di un reperto della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nei pressi del policlinico universitario. Ma ciò che rende particolarmente preoccupante la faccenda è che i tratta di una bomba del periodo della guerra. Il ritrovamento ha portato le autorità a far evacuare i 1200 abitanti che risiedono nei pressi del cantiere del ritrovamento. La faccenda è indirettamente collegata anche con il CoVid-19, perché, in base a quanto riporta Skytg24, anche 200 pazienti dell’ospedale sono stati costretti ad abbandonare la struttura. Di questi 200 pazienti, 12 sono affetti da CoVid-19. La bomba è stata disinnescata dagli addetti ai lavori, fortunatamente senza alcun danno. Dopo qualche ora, tutto è tornato alla normalità, con i pazienti rientrati in ospedale e gli altri abitanti nelle proprie case.

La Germania ha dunque registrato più di 84mila casi di positività al Coronavirus, divenendo il quarto Paese al mondo per numero di contagi. L’Italia, in base ai dati riportati dalla Protezione Civile, conta ad oggi 115.242 contagiati, con 13.915 decessi e 18.278 guariti.

F.A.

