Germania e Italia accomunate dal Coronavirus: il video della Bild, con il messaggio di solidarietà dei tedeschi che spazza via (forse) molte polemiche tra le due Nazioni

Con l’arrivo del Coronavirus in Europa i rapporti tra Italia e Germania si sono molto deteriorati. La questione degli ‘Eurobond‘ per finanziare il debito pubblico dei Paesi più in difficoltà a causa dell’epidemia Covid-19 sta facendo vacillare il governo italiano, con Angela Merkel che finora si è girata dall’altra parte. La tenuta dell”Ue è messa a dura prova da questa sfida e il futuro dell’economia del Continente è a repentaglio. Nel frattempo, però, il quotidiano tedesco ‘Bild‘ ha pubblicato un video con cui la Germania, idealmente, si stringe attorno al popolo italiano, particolarmente in difficoltà.

Coronavirus, messaggio di solidarietà dalla Germania all’Italia: il video di Bild

“Cara Italia, siamo con voi” viene detto nell’introduzione del video. “Piangiamo con voi per le vostre perdite, sentiamo il vostro dolore perché siamo fratelli”. Le immagini mostrano i luoghi più belli della nostra patria, considerata dai tedeschi una delle maggiori mete turistiche. “L’Italia è da sempre il nostro Paese più amato, abbiamo frequentato Capri, Rimini e la Riviera romagnola, Venezia e la Toscana. Il vostro mare limpido e il profumo degli alberi di limone fiorenti, abbiamo cantato le canzoni di Umberto Tozzi e Paolo Conte“. La voce narrante, poi, sottolinea tutti i pregi del tipico carattere italiano: “Desideravamo sempre essere come voi: rilassati, belli e passionali, amiamo la vostra pasta e la dolce vita. Vi abbiamo sempre un po’ invidiati“.

Infine il messaggio di solidarietà: “Adesso vi vediamo soffrire, anche noi stiamo vivendo momenti difficili, vi siamo vicini con i nostri pensieri, la vostra forza è quella di regalare amore e questo vi farà vincere questa battaglia. Ciao Italia, ci rivediamo presto a bere un caffè, un bicchiere di vino rosso, in vacanza oppure in pizzeria”.

