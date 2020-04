Coronavirus, arrivano nuovi aggiornamenti sul vaccino: ecco quanto dichiarato da Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano.

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti per quel che riguarda la questione del vaccino contro il Coronavirus, che continua a tenere banco in questi giorni. Ecco quanto ammesso in tal senso dal presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, Silvio Garattini: “È assai probabile che il vaccino sia pronto entro la fine dell’anno – si legge su ‘Sky Tg 24’ – , più precisamente tra dicembre e febbraio. In quel periodo dovrebbero concludersi le sperimentazioni e potrebbe avere inizio la fase di produzione“.

Coronavirus, la situazione in Italia

Intanto, l’emergenza Coronavirus continua a mettere in ginocchio il nostro paese e il resto del mondo. In Italia si registrano al momento 83.049 contagi e 13.915 morti, anche se negli ultimi giorni i numeri sono in calo e questo fa ben sperare. Diversa la situazione degli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore si è registrato il record di morti, ovvero 1.169. In Europa, invece, è soprattutto la Spagna a non vivere un momento felicissimo con il numero dei morti e dei positivi che è in costante aumento.

