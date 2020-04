Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 3 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia.

Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna dare il massimo per lottare, rispettando quanto prescrive la legge ed il governo. A darci una visione più precisa sono i dati comunicati in questi istanti dalla Protezione Civile nel suo consueto bollettino. Di seguito le parole di Angelo Borrelli

“Oggi i guariti sono aumentati di 1480 per un totale di 19750. I nuovi casi positivi sono 2339 per un totale di 85388. Ci sono altri 766 decessi per un totale di 14681 morti”.

Coronavirus bollettino della Protezione Civile del 3 aprile: ecco la ripartizione per Regioni e Province

Sotto la tabella i numeri della protezione civile per tutte le regioni italiane. Le statistiche parlano di una situazione complessa in queste ore.

