Coronavirus, appello al presidente per una donna disperata. La moglie, ormai vedova, vive da diversi giorno con un cadavere in casa.

Il coronavirus continua a distruggere la vita delle persone ed intere famiglie. La malattia proveniente da Wuhan, in Cina, ha infatti causato tantissimi morti in tutte le parti del mondo dove si è diffuso. Una situazione gravissima, che sta spingendo i governi di tutti i Paesi a fare il massimo per combattere l’infezione. Una donna in Ecuador, che da poco ha perso suo marito, ha lanciato un messaggio al presidente del suo Paese. Sono giorni, infatti, che il cadavere è in casa e che le era stato promesso di venir recuperato dalle autorità competenti. Purtroppo, però, ancora nessuno è andato a ritirare il suo corpo.

Coronavirus, l’appello: “Prendete il cadavere di mio marito” – VIDEO

Di seguito le parole della donna ed il suo messaggio per il presidente. Il video è in basso.

“Se vede questo video, signor Presidente, per favore, dove sono? Mi hanno detto che stavano arrivando, ed è stata una bugia. Le sto solo chiedendo di aiutarlo a morire con dignità. Per favore. Non lasciatelo qui, gettato a terra!”.

De los más Datesco.

En #Guayaquil #Ecuador una mujer pide ayuda a las autoridades, ya que el cadáver de su esposo fallecido por #Covid19, permanece en su casa y no le dan repuesta para su traslado. No puede salir de su casa tampoco, por la cuarentena. pic.twitter.com/nLBAaRd9he — Gabriel Dominguez (@gabos182) March 31, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24