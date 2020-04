Esame di maturità 2020: il Governo valuta una versione on line causa emergenza coronavirus. C’è già una bozza di decreto e una data di massima per definire lo scenario.

Esame di maturità 2020 on line. E’ questa l’ultimissima idea delle Istituzioni qualora non si dovesse sbloccare del tutta la situazione relativa all’emergenza coronavirus. Lo riferisce Sky.

Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato la proroga della chiusura delle attività. La battaglia contro il… Pubblicato da Lucia Azzolina su Giovedì 2 aprile 2020

Esame di maturità 2020: la soluzione anti-coronavirus

Secondo l’emittente televisiva, vi è infatti una bozza di decreto dedicata principalmente al contesto scolastico e all’esame di Stato in programma. La proposta, appunto, prevede la valutazione delle classe in modalità telematica qualora le attività didattiche non dovessero tornare alla normalità entro il 18 maggio.

Tuttavia, anche se questo dovesse avvenire, resta sempre una soluzione valutata in proiezione di una precauzione per evitare assembramenti e contatto sociale. Qualora fosse confermato, l’esame verrebbe fissato in un unico colloquio stabilendo in anticipo modalità e contenuti.

Via Facebook, intanto, Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione, ha dato rassicurazioni sul futuro della scuola: “Adotteremo un piano complessivo che possa guidare la Scuola nella prosecuzione di questo anno scolastico e guardando al prossimo. Di concerto con tutte le forze politiche che compongono la maggioranza stiamo definendo un pacchetto di misure. A breve faremo chiarezza perché la scuola ha bisogno di certezze”.

Inevitabile appello anche nel non uscire di casa e, soprattutto, non abbassare l’attenzione proprio adesso: “Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato la proroga della chiusura delle attività. La battaglia contro il Coronavirus non è ancora vinta, anzi. I segnali di rallentamento dell’epidemia non devono trarre in inganno: abbassare la guardia sarebbe disastroso. Ora che la pausa forzata dalla scuola in presenza si sta ulteriormente allungando vogliamo mettere in campo nuovi strumenti per sostenere docenti e studenti”.

Voglio ribadire quanto sia importante, soprattutto in questa fase, dare credito solo alle notizie ufficiali pubblicate dal Ministero dell’Istruzione o direttamente da me. E ripeto ciò che ho avuto modo di dire qualche giorno fa anche in televisione: non è previsto il prolungamento dell’anno scolastico a luglio e agosto. Pubblicato da Lucia Azzolina su Mercoledì 1 aprile 2020

