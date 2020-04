Il Regno Unito ha registrato il maggior numero di morti per Coronavirus dall’inizio della pandemia: tutti i dati

Non solo l’Italia è in grave emergenza per il Coronavirus. L’epidemia di Covid-19 si è ormai allargata in tutto il mondo, ma in questo momento è l’Europa a soffrire particolarmente. Se fino a qualche giorno fa i numeri peggiori li avevamo noi e la Spagna, ora anche nel Regno Unito la situazione si è aggravata. Nelle ultime 24 ci sono stati 569 nuovi decessi, il numero più alto dall’inizio della pandemia, 6 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di quasi 3mila vittime. Va un po’ meglio dal punto di vista dei contagi: 3.800 in più rispetto a ieri, una leggera diminuzione rispetto al dato precedente, con il totale dei positivi che sale a 34.116.

Coronavirus, morti record nel Regno Unito: i numeri nel resto del mondo

Se nella Cina, da dove è si è originato il Coronavirus, e nei Paesi orientali la pandemia è stata sostanzialmente risolta, ora la vera emergenza ce l’hanno gli occidentali. In pochi giorni gli Stati Uniti hanno superato tutti per numero di contagi e ora sono in testa a questa speciale classifica con 216.718, con il bilancio dei morti che è salito a oltre 5mila. Davvero tragica la situazione in Spagna, che ha raggiunto l’Italia a quota 110mila casi positivi al Covid-19. In un solo giorno sono decedute 950 persone, oltre 10mila in totale. Anche in Francia e Germania il virus si diffonde velocemente, anche se il rapporto tra contagi e vittime è inversamente proporzionale. Solo 962 i tedeschi morti su 80.600 casi, oltre 4mila i defunti francesi, ma a fronte di “soli” 57.800 positivi.

