Coronavirus, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, come di consueto ogni giorno alle 18.00, ha diramato in conferenza stampa i nuovi numeri relativi alle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino del 02/04/2020

Ecco quanto riferito: “Il totale delle persone positive è di 83.049, con un incremento di 2.477 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.053 sono in terapia intensiva e 28.540 sono ricoverati con sintomi. La maggior parte delle persone affette, ovvero 50.556 che rappresentano il 61%, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Questo numero è cresciuto anche percentualmente e quindi si riduce il dato relativo agli ospedalizzati”.

Nuove cattive notizie, tuttavia, per i decessi. Mentre si viaggia invece ancora oltre i 1.000 per quanto riguarda le guarigioni: “Purtroppo sono 760 i nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente 18.278, con 1.431 in più rispetto a ieri”.

Confrontando l’intervento col bollettino di ieri, i contagiati scendono di 500 unità. Erano 2.937 nel quadro precedente, a cui se ne aggiungono 2477 adesso. Lieve è anche la discesa delle vittime: -17. 727 ieri, 760 oggi. Passo in avanti per quanto riguarda i guariti: erano 1.118 nel bollettino precedente, se ne aggiungono ben 1.431 adesso. Numeri ancora eccessivamente alti ma il passo avanti, almeno rispetto a ieri, c’è stato.

