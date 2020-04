Coronavirus, muore una bimba di 5 anni con un quadro generale compromesso. Se verrà confermato il contagio sarà la vittima italiana più giovane

Emergenza Coronavirus, muore una bimba di 5 anni di Vipiteno, in Alto Adige e il sospetto è che fatale possa essere stato il contagio. La piccola era già ricoverata per altre patologie pregresse e si è spenta nelle scorse ore. Per lei, già gravemente debilitata da una situazione generale compromessa, il virus si è rivelato fatale, secondo quanto riporta il quotidiano Alto Adige.

Se la notizia venisse confermnata dai riscontri, unica prova certa e attendibile, si tratterebbe quindi della vittima italiana più giovane da quando è cominciata l’epidemia. La provincia autonoma di Bolzano fino ad oggi è stata una delle meno colpite. Ma negli ultimi giorni il numero dei contagi è aumentato anche qui facendo salire il numero dei casi.

In tutto infatti sono tredici le vittime con sospetto Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore nella provincia di Bolzano. E in tutto, dall’ibnizio della pandemia, i decessi sono stati questa zona dell’Alto Adige 129 (84 in ospedale e 45 in casa di riposo). I casin di positività registrati sono complessivamente 1.160, con 279 pazienti ricoverati, 60 dei quali in terapia intensiva. Inoltre 11 pazienti sono statio trasportati in reparti di terapia intensiva in Austria.

Coronavirus, nella provincia di Bolzano casi in aumento, scattano le restrizioni



Allarme Coronavirus, l’impennata di contagi e di morti in Trentino Alto Adige e in particolare nella provincia di Bolzano allarma anche la politica locale. Valgono i decreti del governo, ma questa è una Provincia Autonoma e ha la sua voce in capitolo. Nelle prossime ore in ogni caso il governatore Arno Kompatscher firmerà una nuova ordinanza più restruttiva. Prevede l’obbligo di coprire a tutti i costi naso e bocca in caso di uscite per gli acquisti e di incontri con altre persone.

Chi ha ancora l’ufficio o il laboratorio aperto potrà contonuare a lavorare, ma non dovrà assolutamente ricevere clienti. E allo stesso modo tutti quelli che escono di casa dovranno essere attrezzati: “Mascherine e scaldacollo non escludono al 100% un’infezione, ma riducono notevolmente il rischio di contagio. Questo è un dovere civico”, ha precisato Kompatscher. L’ordinanza provinciale prevede che i bambini possano uscire accompagnati da entrambi i genitori. Ma esclusivamengte per fare il giro dell’isolato e non una scampagnata.

