‘Corona’, arriva il primo film incentrato sull’emergenza coronavirus. E’ una pellicola incentrata sul razzismo e la psicosi, con sei persone rimaste bloccate in ascensore con una ragazza cinese.

L’epoca del coronavirus è e sarà storia, e c’è già chi ha iniziato a documentarlo per i posteri. Mostafa Keshvari, regista iraniano residente in Canada, ha infatti lanciato il primo film incentrato sull’emergenza da Covid-19.

Ma non si tratta di un docu-film incentrato sui fatti che stanno avvenendo in questi mesi nel mondo. E’ piuttosto un thriller di natura socio-psicologico, incentrato nella fase iniziale della pandemia e che vede una ragazza cinese probabilmente positiva bloccata in un ascensore insieme ad altre sette persone.

‘Corona’, primo film sul Covid-19

Un’idea, racconta Keshvari, nata ben due mesi fa proprio mentre era in un ascensore e leggeva degli attacchi fisici e morali subiti dai cinesi per la paura legata all’emergenza sanitaria. “Descrive la paura, è uno studio sulla società e le scelte morali che ne vengono”, racconta l’autore in un’intervista per il New York Times.

“Il Covir-19 inizialmente è stato definito il virus cinese”, continua Keshvari. Mentre adesso: “Colpisce tutti indistintamente e non è un problema di tipo razziale. E’ l’intera razza umana, piuttosto, che deve unirsi per sconfiggerlo. Se virus non discrimina, perché dovremmo farlo noi?”, si chiede il cinematografico.

La ragazza asiatica tra i protagonisti non è un attrice nota. Presente nell’equipe c’è poi Emy Aneke, l’unico non spaventato e che interpreta un addetto alle riparazioni; una ragazza nata negli anni 2.000 nelle vesti di Zarina Sterling e Richard Lett che interpreta un nazista con la svastica in fronte.

E non solo: Josh Blacker è un proprietario di un palazzo, Andrea Stefancikova è una donna in attesa e c’è infine anche un inquilino indebitato nei panni di Andy Canete. Il film, girato in appena pochi giorni, sarà presto disponibile in streaming. Al momento nessuno del team è risultato positivo.

