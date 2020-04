Calciomercato, Icardi verso il clamoroso ritorno all’Inter la prossima estate? Spunta l’indizio social da parte della moglie e agente Wanda Nara

Tutto il mondo del calcio, ovviamente, è fermo a causa del Coronavirus. In attesa che si capisca sé e quanto si possa tornare in campo, gli addetti ai lavori hanno tempo per pensare a quale sarà la futura destinazione. Uno dei casi più spinosi del prossimo calciomercato è sicuramente quello di Icardi, in questa stagione in prestito al Paris Saint-Germain, ma ancora di proprietà dell’Inter. La sua permanenza con il club parigino non è per nulla scontata e i nerazzurri, in caso di ritorno dell’ex capitano, dovranno decidere cosa farne. I rumors dei mesi scorsi parlavano di una possibile riconciliazione tra l’attaccante argentino e i milanesi ed ora arriva un nuovo indizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per il calciatore del Sassuolo

Calciomercato, Inter e Icardi ancora insieme? L’indizio social di Wanda Nara

Mentre passa le sue giornate in quarantena a casa con i suoi figli, Wanda Nara lancia un indizio che fa subito pensare ad un ritorno di Icardi all’Inter. La showgirl argentina, moglie e agente del calciatore, ha postato nelle sue ‘Storie’ di Instagram una foto che ritraggono il marito esultante dopo un gol con la maglia nerazzurra e la fascia da capitano. Non solo, perché Wanda ha condiviso anche un’altra immagine con tutta la famiglia vestita con i colori del club meneghino allo Stadio San Siro. Il PSG per riscattarlo dovrebbe versare alla società di Zhang 70 milioni di euro, ma il futuro di ‘Maurito’ è ancora tutto da scrivere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Real Madrid su Icardi: pronta una super offerta