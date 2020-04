WhatsApp down, c’è un problema con i media: ecco cosa sta succedendo

Whatsapp sta dando problemi ai suoi utenti, i media non sono più scaricabili. Android o iOS che sia, gli audio di WhatsApp e tutti gli altri media, foto, video o GIF, non riescono ad essere scaricati. Per la precisione, compare il messaggio d’errore: “Download fallito. Questo media non è presente. Chiedi a **** **** di reinviarlo”.

Metà degli utenti sono nel panico, l’altra metà semplicemente odiano gli audio e non ne ascoltano mai. Come faranno adesso i gruppi ad andare avanti senza meme sul Coronavirus?

