Coronavirus, splendida notizia da Bergamo: la piccola Beatrice, bambina nata lo scorso 11 febbraio e risultata presto positiva al Covid-19, è tornata finalmente a casa.

Coronavirus, arriva una splendida notizia da Bergamo. Proprio dalla città più colpita d’Italia, infatti, giunge un forte messaggio di speranza enorme per il prosieguo di questa battaglia. La piccola Beatrice, la neonata nata l’11 febbraio e risultata poco dopo positiva al Covid-19, è ufficialmente guarita.

Coronavirus, neonata sconfigge virus

La piccola guerriera, come così è chiamata ora nella clinica che l’ha curata, è potuta finalmente rientrare a casa con i genitori dopo il terzo tampone negativo degli ultimi giorni. “Ogni giorno speravamo di poterla riabbracciare, ma anche il giorno dopo era una delusione.

E la sofferenza è continuata per giorni, fino a oggi: “Loro dicevano che stava bene, ma la domanda era sempre la stessa: se sta bene, perché non torna a casa? Ogni cosa che succede ci deve insegnare qualcosa. Io ho fatto così con lei. La pensavo e la immaginavo tra le mie braccia, anche se non era qui”, ha raccontato la madre inevitabilmente commossa. “Non scoraggiarsi mai”, aggiunge il padre. “Tirate fuori la grinta. Perché con la grinta si vince”.

Ennesima conferma, dunque, sul dato relativo ai bambini. Ne ha parlato quest’oggi in conferenza proprio Alberto Villani, presidente della Società italiana di Pediatria e membro del Comitato Tecnico Scientifico: “In Italia resta confermato che non ci sono decessi o bambini in condizioni gravi. Il dato poi ci dice che quando qualche bimbo lo contrae, per fortuna si tratta di situazioni cliniche lievi e gestibili. Abbiamo anche riportato casi di neonati positivi, ma anche in questo caso sono tutte situazioni tranquille e queste è sicuramente un dato confortante”.

