Coronavirus, il cast di Grey’s Anatomy si riunisce per ringraziare i medici che stanno combattendo in prima linea l’emergenza sanitaria mondiale

Il cast di Grey’Anatomy ha pubblicato un video messaggio per ringraziare i medici e le infermiere della vita reale che combattono in prima linea la pandemia da coronavirus.

Shondaland TV ha condiviso il video su Instagram lunedì per celebrare la Giornata nazionale dei medici.

“Volevamo dire GRAZIE a ogni singolo operatore sanitario che combatte in prima linea in questa pandemia. Siamo molto grati per il vistro sacrificio“, recita la didascalia.

La didascalia ha inoltre annunciato che Barco Uniforms, la società che produce i costumi per Grey’Anatomy, donerà 10.000 mascherine al mese a tutti gli operatori sanitari che ne hanno bisogno.

“Oggi è la Giornata nazionale dei medici e vogliamo ringraziare quei medici in prima linea che combattono questa pandemia globale“, ha dichiarato l’attore James Pickens Jr. nel video. “Sei il vero eroe e ti ringraziamo per il tuo servizio ogni singolo giorno“.

“Voglio far parte di milioni di persone e ringraziare e benedire tutti i medici che sono in prima linea in questa pandemia contro cui tutti stiamo combattendo“, ha detto Debbie Allen.

Coronavirus, il cast di Grey’s Anatomy ringrazia i medici in un Video

“Medici, infermieri, radiologi, tutti“, ha detto Giacomo Gianniotti. “Se stai lavorando in un ospedale in questo momento, ti amiamo, grazie, grazie mille per il tuo lavoro e per il tuo sacrificio. È noto, conosciuto e apprezzato, e non abbiamo altro che amore per voi ragazzi“.

“Oggi (martedì, ndr) è la Giornata nazionale dei medici e volevo solo ringraziare tutti i medici in prima linea per questa pandemia globale da COVID-19“, ha detto Chandra Wilson. “Sei un vero eroe e siamo tutti così grati per il tuo duro lavoro ogni singolo giorno“.

“Volevo solo ringraziare tutti i medici in prima linea in questa pandemia globale che è COVID-19″, ha detto Jake Borelli. “Sei un vero eroe e siamo tutti così grati per il tuo lavoro ogni singolo giorno“.

“Voglio ringraziare tutti i medici che stanno facendo un lavoro incredibile in prima linea durante questa pandemia“, ha sottolineato Kim Raver.

“Voglio solo ringraziare tutti i medici là fuori in prima linea in questa pandemia globale”, gli fa eco Alex Blue Davis. “Stai aiutando a fermare la diffusione di questo virus e contribuendo a salvare vite“.

Un bellissimo pensiero dal cast di una delle serie più riuscite sul mondo dei medici americani.

