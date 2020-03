Coronavirus, mascherine verranno prodotte in Tibet a ritmi altissimi, ed anche ad una quota da far girare la testa.

Il coronavirus sta spingendo tutti a fare il massimo per cercare di dare una mano al prossimo. In particolare, i governi di tutto il mondo stanno lavorando, tra le altre cose, anche per aumentare la produzione di dispositivo di protezione individuale. I famosi dpi la cui carenza sta costando parecchie vite tra infermieri e medici. La Cina ha appena costruito una fabbrica enorme che avrà lo scopo di stampare circa 120mila mascherine al giorno. Un numero enorme, spropositato, che di certo significa poter aiutare il mondo a combattere questa epidemia. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, la fabbrica sta per entrare a pieno regime.

Coronavirus, mascherine prodotte in Tibet da fabbrica a 4500m di altitudine

Si trova a Nagqu, è costata 500mila dollari ed è grande 400 metri quadrati. Il numero che fa girare la testa è però un altro: è posta a ben 4500 metri di altitudine, su un altopiano. Di seguito le parole di Li Dong, il governatore della regione:

“La sua linea di produzione contribuirà in maniera notevole ad alleviare il problema della carenza di mascherine nell’area e fornirà materiali sufficienti per la prevenzione dell’epidemia a Nagqu al fine di agevolare la ripresa del lavoro e della produzione”.

