Anche in Galles, a causa del Coronavirus, è in atto un lockdown totale. Ma le strade non sono deserte: ci sono le capre

Ormai ogni angolo del Mondo sta subendo le conseguenze relative al Coronavirus. La pandemia avanza incessantemente, aumentando il numero di nuovi casi e di decessi. I vari Governi stanno cercando, con misure più o meno restrittive, di vincere la sfida contro il Covid-19. Un po’ tutte sono accomunate dalla scelta di lockdown totale. È così anche nel Regno Unito e, in particolare, nel Galles. Ma non tutte le città sono deserte. Questa mattina, infatti, gli abitanti di Llandudno si sono svegliati con le loro strade invase, ma non da cittadini ribelli e irrispettosi delle regole. Un gregge di capre proveniente dalle montagne si è recato nel centro storico, passeggiando come nulla fosse con le persone incredule a fotografare il tutto dalle proprie abitazioni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Mascherine Coronavirus introvabili, come sanificarle in casa – VIDEO

Coronavirus, l’invasione delle capre in Galles

Le immagini hanno dell’incredibile. A causa del lockdown dovuto al Coronavirus, le strade nel Regno Unito sono deserte. I cittadini di tutto il Paese sono chiusi nelle loro abitazioni, in attesa che il virus venga debellato definitivamente per poter tornare alla vita di sempre. A Llandudno, un paesino del Galles, un gregge di capre ha voluto approfittare della situazione, scendendo dalle montagne e recandosi nel centro storico della città. Tra l’incredulità delle persone, gli animali hanno passeggiato per ore nelle vie del paese. Questo è soltanto l’ultimo caso di animali selvatici che hanno approfittato della situazione per occupare luoghi solitamente destinanti alla civiltà. A Milano, per esempio, qualche giorno fa alcuni cittadini hanno avvistato delle papere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Lombardia, lanciata l’app-questionario: un aiuto per i virologi

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24