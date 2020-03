Coronavirus, parla Silvio Berlusconi. L’ex Premier critica l’iniziativa del Governo per aiutare gli italiani in difficoltà e svela un maxi piani da 100 miliardi di euro per aiutare il Paese.

Emergenza coronavirus, scende in campo anche Silvio Berlusconi. Dopo il generosissimo contributo per la causa sanitaria, l’ex Premier è pronto a farsi avanti anche con delle proposte concrete per aiutare il Paese.

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Berlusconi ha tuttavia critica senza troppi fronzoli le iniziative del Governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica: “E’ assolutamente insufficiente. Molte persone soprattutto nel Mezzogiorno rischiano di trovarsi davvero alla fame e il problema non si risolve con un contributo di appena 400 milioni”.

Coronavirus, le proposte di Berlusconi

La soluzione, secondo Berlusconi, è quella intrapresa dal suo gruppo politico: “Stanno operando meglio i governatori di centrodestra al Sud: il nostro Vito Bardi ha realizzato per la Basilicata una social-card per le famiglie bisognose, la nostra Jole Santelli in Calabria sta predisponendo buoni-spesa per chi è in difficoltà, il presidente Musumeci ha stanziato 100 milioni per la sola regione Sicilia”.

Non c’è da considerare poi solo i singoli. Di questo passo è l’intero assetto industriale a rischio collasso: “Oltre all’indispensabile ed immediato aiuto ai più deboli, rimane poi la necessità di diventa indispensabile un sostegno al sistema economico nel suo complesso. Le aziende chiudono, il numero dei bisognosi esploderà. Occorre subito una garanzia dello Stato sui prestiti delle banche agli operatori economici”.

Una proposta, Berlusconi, è pronta a fornirla a stretto giro direttamente a Palazzo Chigi: “Stiamo preparando con grande spirito collaborativo un vasto piano di interventi immediati da 100 miliardi di euro, abbattendo tutti i vincoli burocratici. Lo presenteremo a giorni al presidente del Consiglio”.

