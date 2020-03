Momento molto toccante a Live – Non è la D’Urso, dove Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno recitato in diretta tv il SS Rosario. Un momento molto particolare, con la conduttrice che ha svelato all’ex Ministro dell’Interno che ogni sera prega, e non se ne vergogna. Immediata l’approvazione del leader leghista, che subito ha affermato “anch’io”. Vi proponiamo il video dell’episodio, che ha fatto molto discutere, sui social e non solo.

