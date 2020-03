Nei pressi di Washington, una donna ha scattato una foto pazzesca: un arcobaleno orizzontale vero e proprio. L’effetto è incredibile

In un periodo così difficile per tutti, la natura ha voluto mostrare uno spettacolo incredibile. Nei pressi di Washington, e precisamente al lago Sammamish, una donna ha scattato diverse foto rappresentanti un arcobaleno orizzontale! Un autentico fenomeno della natura che poche volte si era visto. “Non mi sembrava vero, le foto sono originali” spiega la donna, che aggiunge “sembra un messaggio che la natura ci ha voluto dare“. Le foto, pubblicate su Facebook, hanno fatto immediatamente il giro del mondo, diventando virali. E non poteva essere altrimenti. Un fenomeno così incredibile non si era mai visto, o quasi. Il lago in questione sembrava essere completamente ricoperto dai colori spettacolari dell’arcobaleno, che hanno fatto rimanere senza parole la donna. Ma com’è possibile si sia verificato un fatto di questo tipo?

Arcobaleno orizzontale: esperto spiega il motivo del fenomeno

Un fenomeno così incredibile si è visto poche volte: un arcobaleno orizzontale. È quello che ha fotografato una donna nei pressi del lago Sammamish, a Washington. Ma com’è stato possibile? Ne ha parlato Courtney Obergfell, una meteorologa: “si tratta dei cosiddetti arcobaleni di fuoco, dovuti alla rifrazione del sole in alcuni cristalli di ghiaccio“. Un fenomeno molto raro ma che, secondo il dipartimento dell’Università di Santa Barbara, non è un arcobaleno. “Fenomeno si verifica quando il sole è più alto di 58 gradi sopra l’orizzonte” dice un esperto del dipartimento, che continua: “i raggi del sole passano tra la foschia e si rifrattano su su lastre di ghiaccio“. Secondo diversi meteorologi, l’arcobaleno orizzontale può mostrarsi anche più volte all’anno, facendo sempre un grande effetto.

