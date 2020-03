In provincia di Torino stanotte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4: i dettagli

Stamattina, intorno alle 9:00, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nella provincia di Torino. L’INGV ha rilevato l’epicentro nella zona di Coazze a circa 20 km di profondità. l sisma lo si è avvertito in particolare dalla popolazione di Pinerolo, Torino, Cumiana, Giaveno, Piossasco, Alpignano, Torre Pellice, Pomaretto, Rivoli, Cantalupa.

Questo il report ufficiale dell’INGV: “Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 6 km S Coazze (TO), il

29-03-2020 07:11:34 (UTC) 1 ore, 0 minuti fa

29-03-2020 09:11:34 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45, 7.28 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.

Terremoto, la situazione di oggi in Italia

Quest’oggi 29 marzo l’INGV vede molto attiva la Calabria che alle 3:47 nella costa sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) ha registrato un sisma di 2,3 di magnitudo. Poi, poco fa, alle 9:54 nei pressi di Reggio Calabria una nuova scossa di 2,1 di magnitudo. Moderata scossa anche a Messina, in Sicilia, con un magnitudo di 2,5. Questi terremoti non si sono estesi per larga parte della regione in quanto le profondità sono risultate molto basse.

