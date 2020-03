Non ci saranno evoluzioni meteo nella prossima settimana. Continuerà l’irruzione fredda sull’Italia, caratterizzata da piogge e neve a bassa quota.

E’ in arrivo una nuova settimana eppure non sembrano esserci dei capovolgimenti dal punto di vista meteo. Infatti se in molti si aspettavano un arrivo del caldo, il prossimo lunedì smentirà tutti confermando il freddo visto negli ultimi giorni. Il flusso di correnti fredde, provenienti dalla Russia Siberiana, continuerà a circolare sulla nostra penisola.

Il lunedì darà il via ad una fase molto perturbata dove caleranno le temperature a causa di correnti sempre più fredde ed instabili. Piogge e rovesci torneranno a bagnare il Centro-Nord già dalla mattinata. Poi il maltempo si estenderà anche al sud specialmente su: Campania, Calabria e Sicilia. Anche la neve tornerà a scendere a bassa quota, con fiocchi di neve già dai 500-600 metri.

Sarà quindi un lunedì che ci confermerà il freddo registrato nei giorni precedenti. Adesso andiamo a vedere che tempo ci sarà sulla penisola nella giornata odierna.

Meteo, aspettando la prossima settimana: le condizioni di Domenica 29 marzo

Se da domani troveremo nuovamente un clima rigido, con piogge e nevicate, durante questa domenica spazio ad un attimino di pausa dal freddo. Il sole tornerà a splendere sulla penisola, con cieli poco nuvolosi un pò ovunque. Andiamo quindi ad osservare come sarà questa domenica 29 marzo, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, sin dal mattino, avremo nubi sparse e schiarite su gran parte del settore. Le precipitazioni abbandoneranno il Settentrione per dare spazio ad una domenica fatta di sole e bel tempo. Solamente con l’arrivo della sera avremo i primi piovaschi sulle zone alpine. Le temperature restano stazionarie, con massime dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia si confermerà il miglioramento visto nel settore settentrionale. Anche qui avremo nubi sparse ed ampie schiarite al mattino. La situazione peggiorerà con l’arrivo del pomeriggio, dove le piogge torneranno a bagnare il dorsale Laziale e la Sardegna. Anche qui le temperature si confermano stabili, con massime dai 15 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia sin dal mattino avremo qualche piovasco che si abbatterà lungo la dorsale, per poi estendersi in serata anche sulla Sicilia. In generale, però, anche qui si avrà una situazione meteo segnata da nubi sparse ed ampie schiarite su gran parte delle regioni. Le temperature si confermano stazionarie, con massime dai 14 ai 19 gradi.

L.P.

