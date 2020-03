Secondo un virologo vicino al Governo britannico, il lockdown per contrastare il Coronavirus potrebbe essere prorogato di tre mesi

La situazione Coronavirus è critica, in Italia come nel resto del Mondo. Se nel nostro Paese il contagio è arrivato prima e, di conseguenza, anche le mosse preventive, ora anche il resto dei Governi si trova a dover affrontare questa situazione di crisi. In Gran Bretagna, il Covid-19 è stato preso con molta leggerezza da Boris Johnson. Ora, la situazione inizia a diventare molto complicata anche lì. Secondo un virologo inglese molto vicino al Governo britannico, il lockdown: “potrebbe durare anche più del previsto“. Nello specifico, l’esperto ha parlato da un possibile termine a fine maggio, fino ad arrivare ai primi di giugno. Al momento si tratta di una ipotesi, ma che col tempo potrebbe diventare realtà. Come spiegato dall’esperto: “prima di iniziare a migliorare, la situazione deve ancora peggiorare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, esercizi commerciali: come funzionerà la riapertura

Coronavirus, la lettera di Boris Johnson ai cittadini britannici

Nelle scorse settimane, diverse uscite del Primo Ministro britannico Boris Johnson avevano fatto parecchio discutere. Reo di aver eccessivamente sottovalutato il Coronavirus, alla fine è risultato esserne positivo. Con i numeri in continuo aumento, Johnson ha iniziato a comprendere la gravità della situazione. In questa direzione, ha deciso di inviare una lettera ai cittadini britannici, chiedendo attenzione e rispetto delle regole. “Abbiamo attuato le giuste misure fino ad ora, ma potremmo andare anche oltre” spiega il Premier britannico, che continua: “sicuramente la situazione peggiorerà prima di migliorare“. Nonostante ciò, Johnson ha chiarito che il Governo sta prendendo tutte le misure necessarie per contenere il momento peggiore del Covid-19 in Uk. Per concludere la lettera, le parole scelte dal Premier sono state: “Restate a casa, salverete il nostro sistema sanitario e migliaia di vite“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Oggi 29 marzo, è scattata l’ora legale: cosa cambia col Coronavirus

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24