Coronavirus, filtrano buone notizie e può esserci un po’ di sano ottimismo. Intervistato da La Repubblica, il virologo Giovanni Maga ci spiega perché.

Coronavirus, servirà un po’ di tempo per debellarci del tutto da questo male. E anzi questo potrebbe durare mesi e mesi, come racconta il virologo Giovanni Maga. Ma nonostante tutto, ci sono anche buone notizie in fondo.

L’esperto, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ne ha parlato ai microfoni de La Repubblica oggi in edicola. Innanzitutto – assicura – non bisogna farsi prendere dal panico per i bollettini quotidiani: “Questo ci dà numeri freddi, casi sempre in aumento, ogni giorno nuovi morti. Sembra che vada sempre peggio. Ma dobbiamo guardare alle cifre in un arco temporale più ampio”.

Coronavirus, curve in discesa: parla l’esperto

Quel che fa personalmente il dottor Maga. Il quale, attraverso un foglio Excel, aggiorna quotidianamente i dati per poi monitorare l’andamento della curva epidemiologica. Le quali ora: “Si appiattiscono, hanno smesso di impennarsi, crescono con una pendenza più lieve. Ci sono ogni tanto dei sobbalzi, come in Campania o nel Lazio. Ma restano numeri contenuti. Se ben controllati, possono rientrare in fretta”.

Il che non significa che la situazione sta per giungere al termine – non ancora purtroppo -, ma quanto meno ci può essere un timido ottimismo: “Un freno dei contagi oggi si farà sentire sul numero dei decessi fra 10-15 giorni. A quel punto ci aspettiamo di vedere una crescita del numero dei guariti, fino a quando la prima curva non supererà la seconda”.

E’ poi chiaro che alla base di ogni discorso vi è un’unica soluzione certa: il vaccino. “Questo coronavirus potrebbe risentire delle stagioni e tornare in autunno, magari più blando. Ma resta un’incognita.Non sappiamo nemmeno se chi è guarito sviluppa una memoria immunitaria permanente. Per sconfiggere davvero il coronavirus avremmo bisogno di un vaccino”, conclude infatti il professor Maga.

