Coronavirus, buone e cattive notizie per la Lombardia. Ecco il quadro provincia per provincia. Resta Bergamo la città più in ginocchio tra tutte. Provincia di Sondrio la meno colpita.

Coronavirus, cattive e buone notizie dal nuovo bollettino lombardo. Secondo quanto riferito dall’assessore Giulio Gallera, sono 416 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Dunque 126 in meno del giorno precedente che segnò 542 decessi.

Coronavirus, il quadro in Lombardia provincia per provincia

L’aggiornamento non positivo, invece, è il numero relativo ai nuovi positivi. Ovvero ben 1.592 addizionali, pertanto 546 in più rispetto al giorno precedente che porta il quadro totale a 41.007 contagiati nel territorio regionale.

Resta Bergamo la città più afflitta in tal senso. Con 8.527 casi attuali, resta la provincia più in ginocchio tra tutte. Segue Milano con 8329 episodi attuali certificati e chiude il podio Brescia con 8.013 persone infette.

C’è poi anche Cremona tra le località col più numero di positivi con i suoi 3.762. Seguono Monza-Brianza con 2.265 e Lodi con 2.057. Sale anche Pavia a quota 1974, seguita da Mantova a 1.550, Lecco con 1.381 casi e Como con 1.014.

Sotto la quota mille si trovano Varese con 812 casi e Sondrio con 422. 901 situazioni in essere sono registrate con “altro/in fase di verifica” secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. “Nei prossimi mesi avremo un modo diverso di vivere, andremo in giro con le mascherine e scaglionando la nostra vita sociale per un numero significativo di mesi”, ha riferito Gallera durante il suo intervento in diretta su Facebook.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, morto suicida il ministro Schafer: “Colpa della pandemia”

#Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone. #Fermiamoloinsieme #ForzaLombardia – www.lombardianotizie.online – #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone. #Fermiamoloinsieme #ForzaLombardia – www.lombardianotizie.online -In caso di sovraccarichi refresha la pagina oppure collegati a Twitter @reglombardia, Youtube Regione Lombardia o https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home #FERMIAMOLOINSIEME Pubblicato da Giulio Gallera su Domenica 29 marzo 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24