Coronavirus, arrivano immagini da brividi da Bergamo. Il comune, per onorare la città più colpita d’Italia con 8527 casi, ha realizzato delle riprese che mostrano la località durante questa lunga e interminabile battaglia.

Deserta, silenziosa e sofferente. Bergamo, la provincia italiana più colpita di tutte dal coronavirus con 8.527 casi attuali, si presenta così nel pieno dell’emergenza della pandemia. E lo testimoniano delle immagini toccanti realizzate proprio dal comune della città lombarda.

Coronavirus, il video di Bergamo deserta

Per darsi forza e sostegno in questa interminabile battaglia, l’amministrazione ha infatti voluto omaggiare la città sofferente con un video toccante che riprende la città in tutta la sua forma inedita.

La clip parte col suono di un orologio di una città che si sveglia non più come prima, e segue una colonna sono di Gaetano Donizetti. Da lì si susseguono lentamente in ordine le immagini di una città isolata in tutto e per tutto. Negozi chiusi e nessuna persona in giro. Solo messaggi di forza e di speranza lasciati da negozianti e abitanti della zona.

Nel video ci sono anche breve riprese direttamente dagli ospedali bergamaschi, con reparti affollati, ritmi insostenibili e anziani e non solo sofferenti con maschere d’ossigeno e attrezzatura di ogni tipo. Vuoto, chiaramente, anche l’aeroporto. “Bergamo combatte e cura. Bergamo siamo noi”, si conclude così il video.

