Coronavirus: il Premier albanese Edi Rama, con un discorso in un italiano perfetto, ha mostrato vicinanza all’Italia, dando una lezione all’UE

L’Italia si trova in una situazione di crisi totale, così come molti altri paesi del Mondo. La crisi che il Coronavirus ha portato non ha molti eguali nel corso della storia recente. Una cosa è certa: una volta finito tutto questo, nulla sarà più come prima. Lo dicono gli esperti, lo dicono gli esponenti al Governo e persino i cittadini. È ovvio che si tratta di un momento storico spartiacque. Per superarlo, c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Da qualche tempo, si discute del comportamento parecchio dubbio da parte dell’Unione Europea e, in particolare, dei Paesi più ricchi, rei di non aver dimostrato la vicinanza che dovrebbe essere alla base. Il Premier albanese Edi Rama, con un discorso, ha voluto dimostrare un supporto quasi fraterno all’Italia, a differenza di certi Paesi.

Le parole del premier albanese Edi Rama

Sono atterrati poche ore fa i 30 medici che l’Albania ha voluto inviare in Italia per aiutare gli ospedali di Brescia e Bergamo. Un gesto piccolo ma incredibilmente significativo di vicinanza, compiuto da un Paese già alle prese con tanti problemi interni. Il Premier albanese Edi Rama, con un discorso in un italiano perfetto, ha dimostrato la vicinanza dell’Albania al nostro Paese. “L’Italia è nostra amica, e un albanese non abbandona mai un suo amico” spiega Rama, che aggiunge: “L’Italia vincerà questa guerra per l’Europa e per tutto il Mondo!“. Parole che certamente fanno piacere, e alimentano la discussione sul supporto decisamente diverso mostrato dai Paesi più ricchi dell’Unione Europea. “L’Albania e gli albanesi non abbandoneranno l’Italia” dichiara il Premier albanese, dimostrandosi il più europeista di tutti.

