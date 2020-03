Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo.

Domenica 29 marzo

08:48 – Negli Stati Uniti il presidente Trump valuta l’inizio della quarantena per New York.

08:47 – Il primo ministro francese ammette: “E’ solo l’inizio della lotta”.

04:51 – Guarita dal virus la moglie del presidente canadese Trudeau.

Sabato 28 marzo

23:50 – Arriva l’ennesimo tentativo di truffa legata al Coronavirus. Non esiste nessun controllo casa per casa nei palazzi per scoprire eventuali trasgressori.

23:40 – Chiuso da questa sera il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Un provvedimento causato dal ricovero di diversi pazienti con sospetto Coronavirus. Uno di questi è in condizioni molto gravi.

23:20 – Lo Stato di New York sotto quarantena? Secondo il governatore, Andrew Cuomo, la decisione della Casa Bianca scatenerebbe il caos.

23:00 – Al bando della Protezione Civile che scadeba alle 20 di oggi per 500 infermieri hanni risposto in realtà 9448 candidati. Lo fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza.

22:20 – Nelle ultime 24 ore sono 453 i morti di Coronavirus negli Stati Uniti (1.891 quelli complessivi). Tra loro, c’è il sosepetto anche per un bimbo di meno di 1 anno in Illinois.

22:00 – Importante gesto di solidarietà da parte di un notissimo allenatore italiano. Ha regalato 12 pc ai giovani pazienti del Regiona Margherita di Torino

21:00 – Sono complessivamente più di 600 i morti nelle Rsa lombarde in sole tre settimane su un totale di 6400 posti letto

20:30 -Dopo i successi negli ospedali di Napoli, il Tocilizumab ha fatto effetto anche a Chieti. Oggi è stato dimesso un paziente 30enne trattato con il farmaco anti artrite reumatoide.

20:00 – Gordon Ramsey ha licenziato 500 dei suoi impiegati. E’ rivolta sui social networks.

19:00 – Il Presidente Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa. Grandi manovre economiche e la distribuzione di buoni pasto sono state annunciate. Qui la conferenza completa.

18.10 – Il bollettino della Protezione Civile, con i numeri di oggi annunciati da Angelo Borrelli: “I malati totali sono 70.065, con 3.651 casi in più rispetto a ieri. Di questi 3.856 sono in terapia intensiva, 26.676 ricoverati con sintomi e 39.533 in isolamento domiciliare. Ci sono oggi 889 morti in più, mentre i guariti sono 1.434″

17.30 – Il bollettino odierno della Lombardia: 2.117 nuovi contagiati (totale 39.415) e 542 nuovi morti (totale 5.944)

17:00 – Russia, da lunedì chiuse tutte le frontiere: l’annuncio arriva dalle autorità russe

16:40 – Spagna, fiera Barcellona diventa ospedale provvisorio: a disposizione 300 posti letto e 615 operatori sanitari

16:20 – Esiti tampone Vaticano: sono 6 i positivi, ma non è coinvolto né il Papa né i suoi collaboratori stretti

16:00 – La comunità scientifica risponde a Renzi: “Irrealistico riaprire a breve”

15:45 – Salgono a più di 20 mila i morti in Europa: lo rivela una statistica di Afp

15:30 – Cina, chiusi nuovamente tutti i cinema del paese: la scelta dopo i 55 nuovi casi registrati ieri

15:02 – La proposta di De Magistris al tempo del Coronavirus “Serve subito reddito di quarantena”

14:51 – Coronavirus, la proposta di Renzi: “Riapriamo tutto, ecco come procedere”

13:32 – Bollettino ultima ora dallo Spallanzani: 210 positivi, 25 più seri

12:42 – Fabrizio Sala ha confermato che a breve in Lombardia si produrranno nuovi ventilatori per le terapie intensive.

12:40 – In Basilicata sono 170 i positivi al CoVid-19. Di questi, 19 sono in terapia intensiva.

11:35 – Presto New York peggio di Wuhan e della Lombadia: ecco i numeri.

11:10 – Secondo uno studio dell’ISPI, in Italia ci sarebbero al momento 530 mila contagi con una mortalità all’1,14%.

10:45 – Angelo Borrelli torna a coordinare il Comitato dalla sede operativa del Dipartimento Protezione civile.

09:35 – Morto all’ospedale di Asti il Maresciallo Mario D’Orfeo, comandante della stazione dei Carabinieri. Si trovava in terapia intensiva.

08:30 – Belgio prolunga norme di restrizione fino al 19 aprile.

07:47 – Stancari afferma: In Farmacia 2mila flaconi di disinfettante a settimana.

07:46 – La farmacia del Sant’Orsola inizia a produrre dei Kit antivirali.

04:28 – Nuovi casi di Covid-19 in Cina: sono ben 54 le persone infette nuovamente dal virus.

Venerdì 27 marzo

23:30 – Gli Usa potrebbero presto inviare ventilatori in Europa, in particolare a Gran Bretagna e Italia. “Ne hanno tutti bisogno”, ha detto oggi Donald Trump. 23:00 -Morta nell’Alessandrino la sesta suora che viveva nella Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona. Suor Maria Annetta (all’anagrafe Enrica Ribet), di origini liguri, aveva 85 anni. 22:30 – Gli Usa sono il primo Paese al mondo a superare quota 100.000 contagi. Come conferma la Johns Hopkins University fino ad oggi infatti sono stati accertati 100.717 casi. 22:00 -Quasi 6mila casi di contagio e 92 morti non fermano la vita quotidiana in Turchia. “La priorità sono produzione e commercio” ha spiegato il presidente turco Erdogan e così niente coprifuoco. 21:40 – Sono più di 1.100 gli emendamenti presentati dai senatori al decreto ‘Cura Italia’ e più di 300 arrivano dalla maggioranza. 21:00 – Donald Trump ha ordinato alla General Motors di produrre nelle sue linee ventilatori per l’emergenza Covid-19. Può farlo in base alla “Defense Production Law”, legge emanata nel 1950 all’inizio della guerra di Corea. 20:30 – Oggi l’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche su farmaci per il trattamento del Covid-19. Sono 2 farmaci biologici (emapalumab e anakinra) e uno già in uso per l’artrite reumatoide (sarilumab). 20:00 – Nuovo discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica agli italiani e stoccata alla mancata solidarietà dell’UE. 19:40– Il momento più toccante della giornata è stata la preghiera di Papa Francesco in Pizza San Pietro contro il Coronavirus. 19:30 – Appprovato dalla Camera dei Rappresentanti al Congresso americano un pacchetto di misure da 2 mila miliardi di dollari. Servirà a sostenere l’economia locale, sostenendo famiglie e imprese dopo l’epidemia del Coronavirus. 18:40 – Saranno 73 i pazienti italiani ammalati per Coronavirus che verranno curati in Germania. Finora ne sono arrivati sei (4 a Lipsia e 2 a Dresda). 18:15 – La Spagna conferma di essere nel pieno dell’emergenza contagio. Nelle ultime 24 ore sono morte 769 persone, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. In tutto 4.858 morti e complessivamente poco più di 64mila casi. 17:30 – Il bollettino della Protezione Civile, quest’oggi anticipato di mezz’ora: “Oggi abbiamo 969 morti in più, ma 50 erano di ieri in Piemonte. Le persone positive sono 66.414, 4.401 in più nelle ultime 24 ore, di cui 3.732 ricoverati in terapia intensiva. I guariti oggi sono 589 (totale 10.950)” 16:45 – Ecco il bollettino odierno della Lombardia: 2.409 nuovi contagi (totale 37.298) e 541 nuovi morti (totale 5.402). 14:37 – Attilio Fontana: “Ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi” 14:10 – Ecco quanto ammesso dal virologo Giovanni Di Perri: “I numeri della Lombardia sono davvero spaventosi“. 13:45 – Ecco il bollettino odierno dello ‘Spallanzani‘ di Roma: “I pazienti Covid-10 sono in totale 202. Di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio, mentre quelli dimessi o trasferiti sono 136“. 13:20 – Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, il picco di contagi non è ancora arrivato. 12:50 – Colpo di scena nel Regno Unito: positivo il primo ministro Boris Johnson. 12:15 – Sequestro di 900 kit per la diagnosi in Calabria: leggi l’articolo. 11:50 – Sono stati finalmente autorizzati i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: lo riferisce la ‘Gazzetta Ufficiale’. 11:15 – Altri tre medici morti: adesso in totale sono 44. 10:40 – Il rugby si ferma definitivamente: chiusa la stagione come annunciato in una nota. 10:00 – Allarme anche in Brasile, il sindaco di Rio de Janeiro: “Niente posti in ospedale“. 9:15 – Gli Usa superano la Cina e adesso sono il primo paese al mondo per numero di contagi: 85.991. Leggi l’articolo 8:45 – A Fiumicino è arrivato in queste ore un volo dalla Cina con mascherine e camici. 8:10 – Nuovi casi di Covid-19 a Codogno: la zona era stata riaperta. 7:35 – Le parole del noto epidemiologo Pier Luigi Lopalco: “Meno contagi in Toscana e Puglia“. 7:00 – Macron a colloquio con Trump: grandissime novità in arrivo.

