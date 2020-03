Coronavirus, cani stanno per essere addestrati nel Regno Unito. La motivazione dietro questa decisione è davvero incredibile.

Coronavirus, cani addestrati in Inghilterra per identificare gli infetti

Il coronavirus sta spingendo gli uomini sempre più verso il precipizio. La tensione è molto alta, il numero di morti cresce a dismisura ed ora la pandemia è praticamente sparsa in quasi tutto il mondo. Tutt’altro che una situazione semplice per i governi e le autorità, che sono costretti a fare il massimo per evitare lo scoppio del caos. Dal canto loro, in molti tra i cittadini si stanno lamentando della situazione relativa alla libertà individuale, ed anche delle risorse che col tempo scarseggeranno sempre di più. La situazione è molto tesa ed i controlli per evitare che il contagio si espanda rendendo tutto ancora più complesso sono tra le priorità assolute di ogni governo del mondo.

In Inghilterra un gruppo di scienziati si sta muovendo per insegnare ai cani come essere utili anche in tempo di coronavirus. Grazie al loro incredibile olfatto, infatti, i canidi possono imparare ad individuare gli infetti mediante il loro odore e la variazione della loro temperatura corporea. Cambiamenti a cui noi umani siamo insensibili, ma che i cani sanno individuare mediante dei recettori molto sviluppati. Il Medical Detection Dog è a lavoro proprio in queste ore per addestrare cani anti-coronavirus, un po’ come i cani che vengono usati per trovare la droga negli aeroporti.

