Argentina, il dramma di un ex giocatore del Genoa: oggi a soli 25 anni è morta Melody, la giovane fidanzata dell’ex rossoblu Centurion

Argentina, il dramma di un ex giocatore del Genoa. Oggi è morta improvvisamente Melody Pasini, da cinque anni fidanzata di Ricardo Centurion, ex attaccante dei rossoblu. In un primo tempol sembrava che la ragazza fosse stata vittima di un incidente stradale. Invece secondo le informazioni in arrivo da Lamus, è stata colpita da un attacco cardiaco.

A confermarlo è il sito ole.com che fornisce altri particolari. La ragazza era alla guida della sua auto e per lei non c’è stato nulla da fare. Già in passato aveva sofferto di gravi complicazioni al cuiore, ma sembrava tutto alle spalle. Invece questa mattina l’arresto cardiaco senza scampo.

Dramma Centurion, l’attaccante aveva giocato per due volte con il Genoa



Un dramma che colpisce un giocatore ben conosciuto anche nella nostra Serie A. Ricardo Centurion infatti aveva giocato con la maglia del Genoa nella stagione 2013/14 e poi nuovamente nell’annata 2017/18. Dal gennaio di quest’anno era in prestito al Velex di Sarsfield, società argentina della Prima divisione

Non appena la notizia della morte di Melody Pasini è arrivata in Italia, ha colpito molto i suoi ex tifosi e il club. Il Genoa ha voluto esprimere la sua vicinanza al giocatore con un messaggio: “Il club è vicino a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua fidanzata, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici. Forza Centu!”.