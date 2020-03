Il regista Wes Anderson ha pubblicato una lista di alcuni film cult assolutamente da vedere durante questo periodo di quarantena

Da ormai diverso tempo, in Italia e in altri Paesi del mondo è in corso una quarantena che sembra infinita. Necessaria, per metter fine alla disastrosa espansione del Coronavirus, ma decisamente non facile da superare. Di questi tempi, trovare modi per occupare il tempo diventa quasi un’impresa. In aiuto ci sono le serie tv e i film, che per qualche ora distraggono da ciò che accade fuori e fanno passare il tempo. Ma quali vedere? Solitamente si chiedono consigli ad amici o parenti, ma non sempre questi sono in grado di dare risposte adeguate. In questo periodo, arriva in soccorso uno dei registi più importanti degli ultimi anni: Wes Anderson. Il regista statunitense ha voluto dare una lista con i suoi film preferiti, da vedere in questo periodo così lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, De Magistris al Governo: “Serve subito reddito di quarantena”

La lista dei film consigliati da Wes Anderson

Prendete carta e penna e segnatevi i film che, secondo il regista Wes Anderson, possono essere molto di compagnia durante questo periodo di quarantena. Anderson è un grande appassionato di film storici e d’archivio, motivo per cui in questa lista figurano grandi classici:

Una donna ardita (1936)

Les Miserables (1934)

Wooden Crosses (1932)

Una provinciale a New York (1970)

“…And the Pursuit of Happiness (1986)

Un angelo alla mia tavola (1990)

Tra film cult in bianco e nero a quelli a colori riconducibili alla Nouvelle Vague, Wes Anderson propone una lista ricca di spunti diversi, in modo da passare il tempo e conoscere grandi classici del cinema. Se siete a corto di idee e non sapete più cosa guardare, questi consigli potrebbero fare al caso vostro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, la proposta di Renzi: “Riapriamo tutto, ecco come procedere”