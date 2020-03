Milano: si è verificato questa mattina un incendio al Palazzo di Giustizia. Intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco.

Milano, ore 5:25. Scoppia un incendio al Palazzo di Giustizia. Come riporta Repubblica, le fiamme sono divampate al settimo piano dell’edificio, dove si trova l’archivio con gli atti dei giudici per le indagini preliminari. Sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che con estrema difficoltà sono riusciti a raggiungere la zona lambita dalle fiamme. La difficoltà è stata causata principalmente dalla zona che ha subito l’incendio, il settimo piano dell’edificio. L’incendio è scoppiato a partire dalle 5:25 del mattino. I Vigili sono riusciti a spegnere le fiamme intorno alle 8:40. Come riporta Repubblica, non si sono verificati feriti, anche perché il Palazzo di Giustizia è ridotto ai servizi estremamente necessari, a causa dell’emergenza CoVid-19.

Milano: l’incendio aggrava una situazione già delicata

Delicata la situazione attuale in Lombardia e, nello specifico, a Milano. L’incendio al Palazzo di Giustizia, fortunatamente, non ha causato feriti, dal momento che molti dei funzionari pubblici si trovavano a casa per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma proprio a causa dell’epidemia, la Lombardia sta attraversando settimane estremamente delicate. Infatti, come riporta Milanotoday, la città metropolitana di Milano ha registrato un aumento di 547 casi, divenendo così, nella giornata di venerdì, la seconda provincia lombarda più contagiata dal CoVid-19.

Nel frattempo, come fa sapere Milanotoday, gli spostamenti dei cittadini lombardi, proprio a causa dell’emergenza Coronavirus, sono diminuiti drasticamente e questo è un dato positivo. Calati del 35% gli spostamenti dei cittadini lombardi e questo, per il vice-presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala è un dato estremamente importante, dal momento che ormai da giorni si stanno monitorando gli spostamenti come importante dato per sconfiggere la guerra al CoVid-19.

