Ferrera Erbognone, provincia di Pavia, è l’unico paese senza infetti. Gli scienziati provano a studiare il sangue dei suoi abitanti.

Ci troviamo in piena zona rossa eppure qui il virus ancora deve attaccare nessuno dei cittadini. Stiamo parlando del piccolo paesino di Ferrera Erbognone, provincia di Pavia. Uno strano caso, visto che la Lombardia in questi giorni è conisderata come la Wuhan italiana. Nel comune però non ci sono positivi ed il caso è diventato addirittura oggetto di studio da parte dell’Istituto Neurologico Mondino.

Il comune nel pavese conta poco più di 1.000 abitanti ed attualmente ancora non risultano contagi. Proprio per questo motivo, per fare chiarezza sul curioso caso, l’Istituto Neurologico Mondino di Pavia ha deciso di esaminare il sangue dei suoi abitanti, per vedere se in esso è presente qualche anticorpo letale per il virus.

Ferrara Erbognone, zero contagi ed il sindaco invita i cittadini a l’esame ematochimico

Così dopo i sorprendenti dati del comune nel pavese è stato lo stesso sindaco, Giovanni Fassina, ad invitare i residenti a sottoporsi all’esame ematochimico. Infatti il sindaco Fassina ha fatto diffondenre un avviso alla cittadinanza, successivamente firmato anche una delibera di giunta al riguardo. Inoltre i residenti potranno prenotarsi a tale esame ematochimico, che si terrà in un laboratorio a Sannazzaro, fino al 2 Aprile.

A spiegare i motivi dello studio ci ha pensato Livio Tronconi, ad e direttore generale del Mondino. Ai microfoni, Tronconi ha spiegato: “Abbiamo scelto Ferrera Erbognone perché si tratta di una comunità in cui non si è ancora verificato un caso di contagio da coronavirus“. Tronconi ha poi continuato affermando che lo studio di popolazione potrebbe offrire dei dati di una certa rilevanza che poi saranno succesivamente girati ai virologi del Policlinico San Matteo ed al comitato scientifico della Regione Lombardia.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato alle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !