Se la situazione in Italia è tragica, neppure in Spagna se la passano troppo bene

Bollettino terribile quello che vede l’Italia al primo posto per morti a causa del Coronavirus, ma di certo il resto del mondo non se la sta passando bene. Nonostante il virus è stato inizialmente sottovalutato – dall’Italia in primis – l’aggressività del contagio si sta espandendo anche nel resto dei Paesi. Stando alla puntualissima classifica aggiornata di Wikipedia, attualmente gli Stati Uniti hanno sorpassato l’Italia e la Cina per numero di contagi, arrivando a 100.000 ed oltre.

Anche nella vicina Europa, non ce la stiamo passando proprio bene. In Spagna, c’è un nuovo record di vittime da Coronavirus. I morti sono 832 in 24 ore. Il totale sale così a 5.690. Il Ministero della Salute di Madrid comunica che i contagiati sono 72.248, i ricoverati 40.630, 4.575 quelli in terapia intensiva e 12.285 i guariti dimessi.

Coronavirus, la classifica dei contagi nel mondo

Sebbene in tantissime parti del mondo l’emergenza è stata inizialmente sottovalutata, la classifica dei contagi non mente: al virus non scappa nessuno. Purtroppo la pandemia dichiarata dall’OMS è un problema reale e se nel resto del mondo se la stanno passando male, figurarsi in Europa dove, inizialmente hanno trattato con scetticismo anche i vicinissimi italiani. La classifica è molto chiara: gli altri Paesi sono soltanto in ritardo cronologicamente, ma seguono purtroppo la stessa lunghezza d’onda.

Tuttavia per venire incontro al Paese, l’Italia in attesa che arrivino i soldi ai lavoratori e gli aiuti alle imprese, ha ordinato la diminuzione delle bollette. Secondo quanto affermato dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel mese di aprile ci sarà una diminuzione importante delle tariffe sull’elettricità e sul gas. Il Covid-19 c’entra in parte, in quanto in questo momento è diminuita la quotazione delle materie prime nei mercati all’ingrosso, a causa anche di una riduzione dei consumi legata all’emergenza sanitaria.

