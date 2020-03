Il Coronavirus non ha risparmiato nemmeno il Vaticano: due nuovi casi. Salgono a 6 le persone positive all’interno della Santa Sede

Due nuovi casi di Coronavirus nel Vaticano. Così il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la positività di due membri della Santa Sede: un ufficiale della Segreteria di Stato e un suo collaboratore. . Sono così arrivati a 6 i casi totali nella Città-Stato di Roma, dopo i 4 verificati nei giorni scorsi. Bruni ha precisato che “non sono coinvolti né Papa Francesco, né i suoi più stretti collaboratori” e che “sono stati effettuati tutti gli interventi di sanificazione necessari”. In Vaticano sono stati fatti in totale 170 test sul Covid-19, tra dipendenti della Chiesa e cittadini della Domus.

Coronavirus, casi anche in Vaticano: la preghiera di Papa Francesco in Piazza San Pietro

I casi di Coronavirus stanno riguardando anche il Vaticano, dove ieri si è tenuta la storica la preghiera di Papa Bergoglio. Il Pontefice, in uno scenario apocalittico, con Piazza San Pietro deserta e resa ancor più cupa dalla pioggia, ha dato la benedizione “Urbi et orbi“, pregando per la fine della pandemia. L’evento religioso è stato seguito in diretta televisiva da milioni di italiani ed ha attirato l’attenzione anche dei meno credenti. Immagini che sono già passate alla storia e che rappresentano in pieno la solitudine di questo momento e l’oscurità presenta ora nelle nostre anime. L’indulgenza plenaria chiesta dal Papa e le sue parole, che hanno messo sullo stesso piano l’intera popolazione mondiale, hanno emozionato e sono state riprese anche sui social.

Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. pic.twitter.com/zZhdp1uoJR — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 28, 2020

