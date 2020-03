Coronavirus, medici cantano You’ll Never Walk Alone. Il famosissimo allenatore del Liverpool si è commosso.

Il coronavirus non si sta fermando, anzi. Continua a camminare, senza stop, ad aumentare il numero degli infetti e la porzione di mondo che occupa di ora in ora. Però lo spirito umano sta cercando di tenere duro, tutti stanno facendo il massimo per cercare di trovare un senso a quello che sta accadendo. Ed in tantissimi ogni giorno lavorano faccia a faccia con il virus, negli ospedali di tutto il mondo, per cercare di rimettere tutto a posto. Di salvare vite.

Coronavirus, medici cantano You’ll Never Walk Alone, Klopp piange – VIDEO

Un video sui social network sta facendo commuovere tutti. Una breve ripresa di medici ed infermieri di un ospedale olandese, che separati dagli altri in sala intensiva, cantano una famosissima canzone. You’ll Never Walk Alone, diventata negli anni l’inno del Livepool. Il filmato arriva a Klopp che lo commenta a sua volta con una nota sul sito ufficiale dei Reds:

“Ho ricevuto un video di persone in un ospedale, appena fuori dalla terapia intensiva, che cantavano ‘You’ll never walk alone’, ho cominciato subito a piangere. Ritengo grandioso tutto ciò che stanno facendo, incredibile”.

Goosebumps watching these doctors and nurses in The Netherlands #YNWA pic.twitter.com/DIPTUye93j — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) March 28, 2020

