Un runner di Padova, costretto in casa a causa delle restrizioni per il Coronavirus, ha corso la distanza di una maratona sul suo balcone. Ma c’è un altro obiettivo da raggiungere

Per settimane e settimane gli appassionati di sport e in particolare di podismo hanno sofferto e hanno denunciato più di un’ insofferenza per le misure restrittive adottate dal Governo per contrastare il Coronavirus. L’ultimo decreto impone, oltre ovviamente a rimanere in casa e di uscire soltanto per cose strettamente necessarie, di fare attività fisica entro 200 metri dalla propria abitazione. Così Gianluca Di Meo, runner di 45 anni originario di Bologna, ha pensato di non limitare la sua quotidiana attività sportiva, senza però infrangere la legge e rischiare di andare incontro alle sanzioni.

Coronavirus, corre la maratona sul balcone di casa : “Voglio arrivare a 100 km”

Gianluca ha cominciato a correre avanti e indietro nel suo balcone di casa alle 4.30 di questa mattina e dopo 7 ore e circa 6000 giri è riuscito a completare la distanza di una maratona, ovvero 42,2 km. Il runner 45enne ha raccontato al ‘Corriere di Bologna‘ la sua impresa e il suo prossimo traguardo da raggiungere: “Ora voglio proseguire per altri 50 km, voglio raggiungere i 100 km entro le 22 di questa sera“. Il ragazzo, che nel 2017 ha vinto la 150 km di Rovaniemi, in Finlandia, sta affrontando questa sfida nel balcone di 8,8 metri di superficie nella sua abitazione di Padova. “Non bisogna perdersi d’animo – ha affermato Gianluca – sto facendo questa cosa con lo stesso spirito di quando corro in natura“.

Corre 100 chilometri sul balcone di casa. Superato ‘traguardo’ di una maratona continuerà fino alle 22 #ANSAhttps://t.co/6TL6ZJIi3U — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 28, 2020

