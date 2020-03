Coronavirus, reddito di quarantena per chi è in difficoltà. E’ questa la proposta avanzata da Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, al Governo nel pieno di questa emergenza.

Il Governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro.E’ necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità.Napoli fa e farà la sua parte. — Luigi de Magistris (@demagistris) March 28, 2020

Coronavirus, De Magistris chiede il reddito di quarantena

L’invito è arrivato via Twitter, dove il primo cittadino partenopeo ha postato il seguente messaggio: “Il Governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. E’ necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità. Napoli fa e farà la sua parte”.

Una problematica, questa delle tante famiglia in difficoltà, che inizia ad allertare su più fronti. Del resto sono già parecchie le segnalazioni e gli episodi spiacevoli visti via web in queste ore. In più subentrano preoccupazioni anche per quanto riguarda l’ordine pubblico, con possibili proteste che metterebbero ancor più in ginocchio il Paese e soprattutto lo renderebbero ancor più esposto alla minaccia da Covid-19.

Sono tante, infatti, le persone che purtroppo non riescono ad andare oltre la singola giornata. Tante le famiglie che non possono sostenere ancora a lungo l’inattività lavorativa per proseguire in modo dignitoso. E la proposta di De Magistris è votata proprio in questa direzione: aiutare chi è disperato. Chi ha perso il lavoro o chi ce l’ha ma è impossibilitato nell’eseguirlo.

Questa mattina sono intervenuto a L'aria che tira La7 e ho raccontato il punto di vista della nostra città.Bisogna fare presto nell’aiutare i #medici e tutti i #napoletani che in questi giorni hanno perso totalmente ogni fonte di #sussistenza economica. FATE PRESTO!!! Pubblicato da Luigi de Magistris su Venerdì 27 marzo 2020

