Montaldo, un comune piemontese, non ha ancora nessun contagio da Coronavirus. Secondo gli abitanti, è grazie ad “acqua miracolosa”

In Italia, la situazione relativa al Coronavirus continua a peggiorare. Ogni giorno i numeri salgono, arrivando a dati impressionanti. Ieri si sono sfiorate le mille morti e, purtroppo, non sembra essere ancora arrivato il picco. Il nord Italia, in particolare, rimane l’area maggiormente colpita dalla pandemia, con la Lombardia epicentro di tutto. Anche in Piemonte, la situazione è decisamente critica, con un numero molto alto di casi. C’è un piccolo comune vicino Torino, però, che non conta neanche un contagio. Si tratta di Montaldo, che è conosciuto per alcune vicende storiche legate a Napoleone e ad una battaglia che avrebbe dovuto combattere lì vicino con le sue truppe. Secondo gli abitanti del paesino, il motivo dell’assenza di positivi è da ricondurre a dell’ “acqua miracolosa“.

“Acqua miracolosa” anti Coronavirus: di cosa si tratta

Nonostante Montaldo sia un paesino vicino Torino, e con una grande prevalenza di persone anziane, non vi è neppure un caso positivo al Coronavirus. Ma qual è il motivo? Difficile dirlo. Ma non per gli abitanti, che ricollegano tutto a una storia risalente ai tempi di Napoleone. Poco prima della battaglia di Marengo, le sue truppe erano in fin di vita a causa di una grave polmonite. La leggenda narra che, grazie a dell’ “acqua miracolosa” che fuoriesce da un pozzo del paesello, siano tutti guariti. Dopo essersi ripresi, gli uomini di Napoleone riuscirono a combattere la battaglia di Marengo, e a vincerla. Questo episodio di cura da polmonite è stato ricollegato, da cittadini e sindaco, all’attuale situazione legata al Coronavirus. Una storia sicuramente curiosa, e anche molto affascinante.

