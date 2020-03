Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 28 marzo 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia.

Il Coronavirus non si ferma, la sua marcia mortifera continua in Italia e nel mondo. Intanto le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare, anche se c’è stato un alto numero di guariti. A darci una visione più precisa sono i dati comunicati in questi istanti dalla Protezione Civile nel suo consueto bollettino. Torna a parlare Angelo Borrelli dopo un periodo di malattia.

“Oggi i guariti sono aumentati di 1434 per un totale di 12.384. I nuovi casi positivi sono 3651 per un totale di 70065. Ci sono altri 889 decessi per un totale di 10023 morti”.

Coronavirus bollettino della Protezione Civile del 28 marzo: ecco la ripartizione per Regioni e Province

Sotto la tabella con tutti i numeri della protezione civile per le regioni italiane. Le statistiche descrivono una situazione complessa in queste ore, con la Lombardia e l’Emilia Romagna che continuano a perdere tante vite umane.

