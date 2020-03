Till Lindermann, cantante e leader della rock band tedesca Rammstein, ricoverato in terapia intensiva a causa del Coronavirus

Non solo l’Italia, l’epidemia di Coronavirus si ormai diffusa in tutta Europa e sta colpendo anche personaggi illustri, dal mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. E’ di poco fa la notizia che Till Lindermann, il cantante del gruppo metal tedesco ‘Rammstein‘ è stato ricoverato in terapia intensiva a causa del contagio da Covid-19. Secondo i media tedeschi il 57enne frontman è stato ricoverato in un ospedale di Berlino dopo aver accusato febbre alta al ritorno da un concerto della band in Russia. Gli accertamenti hanno poi confermato l’infezione polmonare e la positività al virus.

Till Lindermann, leader dei Rammstein, ricoverato per Coronavirus: tutti i vip contagiati

Till Lindermann è soltanto l’ultimo dei personaggi famosi contagiati dal Coronavirus. In primis sono stati soprattutto i politici, coloro che stanno gestendo l’emergenza, ad essere stati colpiti dal Covid-19. In Italia il primo è stato il segretario del PD e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, seguito dal suo collega piemontese Alberto Cirio. Positivi anche il giornalista Nicola Porro e l’ex capo della Protezione Civile e attualmente consulente per l’emergenza in Lombardia Guido Bertolaso. Nel mondo dello spettacolo la stessa sorte è toccata al presentatore Piero Chiambretti, che purtroppo per lo stesso motivo ha perso la mamma, e l’attrice Giuliana De Sio. L’epidemia è esplosa anche nel mondo del calcio: positivi gli juventini Dybala, Rugani e Matuidi, il dirigente ed ex capitano del Milan Paolo Maldini e suo figlio calciatore, oltre a diversi giocatori di Sampdoria e Fiorentina.

All’estero il virus ha colpito le persone più importanti in Inghilterra, come il premier Boris Johnson e il principe Carlo, così come il principe Alberto di Monaco. Altre celebrità come lo scrittore cileno Luis Sepulveda, il tenore spagnolo Placido Domingo, l’attore Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein sono stati contagiati, mentre non ce l’ha fatta invece l’attrice spagnola 89enne Lucia Bosè. Nello sport sono stati infetti i cestisti Nba Rudy Gobert e Donovan Mitchell, nel calcio l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e altri calciatori della Premier League. Stessa sorte per l’allenatore turco, con un passato in Italia, Fatih Terim e diversi calciatori del Valencia.

